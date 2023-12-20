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Nürnberg’de onur ödülü alacaklar

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#Nürnberg#Nürnberg Tafelhalle#İris Berben
Nürnberg’de onur ödülü alacaklar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 08:49

BU yıl 28’inci kez düzenlenecek Türkiye Almanya Film Festivali, 8 Mart akşamı Nürnberg Tafelhalle’de gerçekleşecek galayla başlayacak.

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Açılış töreninde ‘onur ödülleri’ de sahiplerini bulacak. Bu yıl ödüller İris Berben ve Hale Soygazi’ye verilecek.

Akşamın müzikleri Hildehard Pohl & Yogo Pausch ikilisinden gelecek. Festival yönetmeni Ayten Akyıldız, ‘onur ödülü’ne layık görülen iki sanatçının katılımından duyduğu sevinci şöyle dile getirdi:

İris Berben ve Hale Soygazi’nin verdiği toplumsal ve politik mücadele büyük bir esin kaynağıdır. Yüksek kaliteli bir film programının, yarışmaların, güncel yapıtların ve ayrıca ikili tarafından seçilen filmlerin de yer aldığı güzel bir festival geçireceğimiz için de ayrıca mutluyum.”

28. Türkiye Almanya Film Festivali’nde gerek sanatsal yaratıcılıkları gerekse sosyal angajmanları ile toplumu kültürel ve sanatsal yollarla bütünleştiren iki sinema oyuncusu, katkılarından dolayı onurlandırılacak.

 

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#Nürnberg#Nürnberg Tafelhalle#İris Berben

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