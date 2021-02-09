Nur Ertürk kimdir, nereli?

Sivaslı olan Nur Ertürk 1968 yılında dünyaya geldi. 9 Çocuklu bir ailenin kızıdır. Okul hayatında başarılı olan Ertürk, Ankara’da Gazi Üniversitesini kazandı. Fakat ailesi şehir dışı istemediği için gidemedi. 1980'li yıllarda “İlvanlıyım” şarkısı ile çıkış yakaladı. . Müzik kariyerini televizyonla devam ettiren sanatçı “Nur Ertürk’le Her Sabah” programını sundu. Televizyonda kadın kuşağı formatlarının başlamasına öncü oldu. 1992 yılında evlenen Nur Ertürk, 1993 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.