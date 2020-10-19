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Televizyon
Haber Giriş: 19.10.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Norm Ender, Radyo D'de

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Norm Ender, Radyo D'de
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Radyo D’nin sevilen programcısı Hilal Özgani’nin sunduğu “Popüler D” birbirinden değerli konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Müzik dünyasının trendleri, konukların yeni albümleri, günlük yaşantıları gibi pek çok konunun konuşulduğu programa 21 Ekim Çarşamba günü yeni teklisi “İhtiyacım Yok” ile adından sıkça söz ettiren sanatçı Norm Ender konuk oluyor.
Hilal Özgani ile Popüler D her çarşamba saat 15.00’te Radyo D’de!
Radyo D 104 Frekansında…

Norm Ender, Radyo Dde


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