Norm Ender, Radyo D'de

Müzik dünyasının trendleri, konukların yeni albümleri, günlük yaşantıları gibi pek çok konunun konuşulduğu programa 21 Ekim Çarşamba günü yeni teklisi “İhtiyacım Yok” ile adından sıkça söz ettiren sanatçı Norm Ender konuk oluyor.

Hilal Özgani ile Popüler D her çarşamba saat 15.00’te Radyo D’de!

Radyo D 104 Frekansında…





