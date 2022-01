Nilgün Türksever: Uğur Polat hocamdı kocam oldu!

Haberin Devamı

◊ Tiyatrodan ekrana uzanan güzel bir oyunculuk serüveniniz var. Tiyatro sahnesinde olmak mı kamera önünde olmaktan mı daha çok keyif alıyorsunuz?

- İkisi de benim için çok keyifli. Ama tiyatronun yeri ayrı. Seyirci ile olan sıcak temas, her oyunun hataya ve kendi içinde gelişime açık olması çok heyecan verici. Kamera önünde ise hayata daha yakın bir doğallık içinde en küçük anı bile izleyici ile paylaşabiliyor olmaktan zevk alıyorum.

◊ Senaryoları seçerken neye göre değerlendiriyorsunuz? Belli kriterleriniz var mı?

- Oyuncu; sürekli gelişmek, farklı rollerde kendini sınamak ister. Çünkü bence deneyim böyle kazanılır. Bu yüzden her seferinde daha önce oynamadığım, başka biri gibi olabileceğim, bana en uzak ve bir önceki karakterimden farklı rolleri tercih ediyorum.

LAÇİN KİŞİSEL DEVRİMİNİ

GERÇEKLEŞTİRECEK

◊ “Yargı” dizisindeki rolünüzü okuduğunuzda ne hissettiniz? Laçin karakterinden biraz bahseder misiniz? Laçin ile Nilgün’ün benzer yönleri var mı?

- Laçin’i okuduğumda çok sevdim. Çünkü beni heyecanlandırdı. Laçin içindekileri söylemek isteyen ama söyleyemeyen, ayakları üzerinde duruyor gibi görünen fakat tek başına pek de duramayan, içinde fırtınalar kopan, tezatlıklarla dolu bir kadın. Pasif görünse de birçok durumu belirleyen bir karakter. Kimi zaman tutarsızlığından, kimi zaman duygusallığından ya da sadece hissettikleriyle hareket ettiği için yeni durumların oluşmasına neden oluyor. Laçin ve Nilgün’ün tek benzer yanı anne olmaları. Bunun dışında tamamen bambaşka iki kadın...

◊ Laçin, Yekta’nın gölgesinden kendisini kurtarabilecek mi? Oğlunun acısını yaşarken onu nasıl bir dönem bekliyor?

- Ben travmaların insanlarda büyük dönüşümlere yol açtığını düşünen biri olarak Laçin’in de kişisel devrimini gerçekleştireceğini düşünüyorum. Oğlu Engin’in acısı, Laçin’i kendisiyle ve çevresindeki herkesle yeni bir hesaplaşmaya götürecek. Kardeşinin desteği de Laçin’i daha güçlü hale getirecek bence.

◊ “Yargı”da hem genç ve hem de tecrübeli oyuncular yer alıyor. Sette ortam nasıl?

- Sette ortam şahane. Yapımdan yönetmenine, senaristten set arkasına kadar hep pozitif bir alışveriş var. Çok uyumlu ve birbirine destek olan bir ekip olduk. Bu da doğal olarak işin başarısına yansıyor. Benim için ekstra güzel tarafı ise konservatuvar oyunculuk hocam Uğur Polat’ın partnerim olması. Hocamdı, kocam oldu!



SOSYAL MEDYAYI SEVİYORUM

- Sosyal medyayı da onu kullanmayı da seviyorum. Seyirci eleştirisi en sade ve net eleştiri bence. Genellikle Laçin’in pasifliğini eleştiren yorumlar alıyorum. Yekta’ya karşı güçlü olmasını istiyor seyirci.

İLK HAMİLELİĞİMİ PROVALARDA ÖĞRENDİM

◊ Unutamadığınız, sizin için yeri çok ayrı olan bir rolünüz var mı

- Oynadığım tüm rolleri elbette çok sevdim. Ama bu soruya tiyatroda oynadığım bir karakterle cevap vermek istiyorum. Shakespeare’in Macbeth oyununda Lady Macbeth’i oynamıştım. Provalar sırasında hamile olduğumu öğrendik. Oyunda Macbeth’i oynayan Altuğ Görgü -ki gerçek hayattaki kocamdır- her oyunda Macbeth’in repliği olan “Sen yalnız erkek çocuk doğur” repliğini karnıma dokunarak söylerdi. Bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş derler ya, bizim ilk çocuğumuz erkek oldu. O oyun benim için özeldir.

◊ Günümüzde dizi ve sinema sektörünün dijital platformlara yönelmesi sektörü nasıl etkiliyor?

- Çeşitlilik ve doğal olarak rekabet yaratıyor. İzleyiciye hareket kazandırıyor, daha çok seçenek sunuyor. Dijital seven izleyicinin ana akıma, ana akım tercihi olan izleyicinin ise dijitaldeki işlere merakı artıyor bence. Fırsat buldukça her işi izlemeye çalışıyorum. En son “Kulüp”ü izledim ve çok beğendim.

◊ Çekimler dışında kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz varsa paylaşır mısınız?

- Her fırsatta çocuklarımla ve ailemle olmaya çalışıyorum. Spor yaparım. Okurum, film izlerim.