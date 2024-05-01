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Nilgün Belgün: Mutluluktan korkmayın

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#Nilgün Belgün#Oylum Şahin#TAMEV Kurucu Başkanı Nuray Marçak
Nilgün Belgün: Mutluluktan korkmayın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:59

NİLGÜN Belgün ve TAMEV Kurucu Başkanı Nuray Marçak önceki gün Oylum Şahin moderatörlüğünde “Kadına Dair” başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi.

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 Liv Hospital Vadi İstanbul’da düzenlenen etkinlikte Belgün, kadınların kendilerine değer vermesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Kendimize değer vererek işe başlamalıyız. Hayatta kendi ayaklarımız üzerinde dik durmalıyız. Lütfen, kızlarımızın okumasına destek olun. Sevgili kadınlar, önce kendinize yatırım yapın. Hayatta güçlü olduğunuzu unutmayın. Çok da çalışın, ben öyle yaptım ve yapıyorum. Mutlu olmaktan da korkmayın. Benim de karakterim mutluluğa yatkın. Kadın isterse her şeyi yapar.”

 

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#Nilgün Belgün#Oylum Şahin#TAMEV Kurucu Başkanı Nuray Marçak

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