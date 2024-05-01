Nilgün Belgün: Mutluluktan korkmayın

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Liv Hospital Vadi İstanbul’da düzenlenen etkinlikte Belgün, kadınların kendilerine değer vermesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Kendimize değer vererek işe başlamalıyız. Hayatta kendi ayaklarımız üzerinde dik durmalıyız. Lütfen, kızlarımızın okumasına destek olun. Sevgili kadınlar, önce kendinize yatırım yapın. Hayatta güçlü olduğunuzu unutmayın. Çok da çalışın, ben öyle yaptım ve yapıyorum. Mutlu olmaktan da korkmayın. Benim de karakterim mutluluğa yatkın. Kadın isterse her şeyi yapar.”