Nil bebek yardım bekliyor!
Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programında Nil bebeğin hikayesi ekrana geldi.
Programa görüntülü bağlanan anne ve baba hastalığın detaylarını anlattı.
Nil bebek iyileşebilmek için ABD’de sadece 2 yaşın altındaki bebekler için onaylanan “Gen Terapisi”ni alması gerekiyor.
Sadece 3 ayı kalan Nil’in alması gereken tedavinin bedeli ise 2,4 milyon dolar.
Aile küçük kızlarının hayatta kalabilmesi için yardım kampanyası başlattı ve tüm Türkiye’den destek istedi.
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