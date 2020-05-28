Nil bebek yardım bekliyor!

Programa görüntülü bağlanan anne ve baba hastalığın detaylarını anlattı.

Nil bebek iyileşebilmek için ABD’de sadece 2 yaşın altındaki bebekler için onaylanan “Gen Terapisi”ni alması gerekiyor.

Sadece 3 ayı kalan Nil’in alması gereken tedavinin bedeli ise 2,4 milyon dolar.

Aile küçük kızlarının hayatta kalabilmesi için yardım kampanyası başlattı ve tüm Türkiye’den destek istedi.