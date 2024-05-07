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Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan boşanıyor

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#Nihat Doğan#Arzu Doğan#Badıkan
Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan boşanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 12:12

Nihat Doğan ile 2 yıl önce evlendiği Arzu Doğan'ın (Arezoo Gharlar) boşanıyor.

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Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile iki yıl önce evlenmiş, çift kısa bir süre sonra da oğullarına kavuşmuştu.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, çiftin mutluluğu kısa sürdü. Evleri ayıran ikili anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan boşanıyor

NAFAKADA ANLAŞTILAR

İkili nafaka ve tazminatta anlaştı. Nihat Doğan eşi ve oğlunun oturması için bir evin tapusunu verdi.

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan boşanıyor

KLİP BAŞINA DERT AÇTI

Nihat Doğan ve eşi geçtiğimiz aylarda da ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

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“Aman Güzel Yavaş Yürü” türküsüne bikinili mankenlerle çektiği klip, Arzu Doğan'ın tepkisini çekmiş ve evi terk etmişti.

 

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#Nihat Doğan#Arzu Doğan#Badıkan

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