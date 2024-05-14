Nihat Doğan ile Arzu Doğan boşanma kararı almıştı... Ayrılık sebebini açıkladı

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Çift tazminat ve nafaka konusunda anlaşırken, Arzu Doğan'dan bugün yeni bir açıklama daha geldi.

Takipçilerine 'ayrılık sebebimizi öğrenmek ister misiniz?' diye soran Arzu Doğan, ardından ihanete uğradığını açıkladı:

"Evet arkadaşlar ayrılma sebebimiz budur. 4 yıl bir ilişkimiz oldu. 2 yıl sevgiliydik, aile kurmayı istedik. Nihat doğan hep çocuk istedi sonra evlenmeye karar aldık. Evlendikten sonra çok şeyler ortaya çıkmaya başladı ve her şey ters olamya başladı. Yuva kurmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra çok şeylerden şüphelenmeye başladım. Eşimim telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişki sonlandırma karar aldım."