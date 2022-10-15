Nihal Yalçın: Diziyi izlemem yasak

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Nihan Yalçın önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Oyuncu, Farah Zeynep Abdullah’ın “Erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar” açıklaması hakkında şunları söyledi:

“Erkeklerin yaşının çok önemi yok. Kızlar hep genç ve güzel olacak. Adamlar onlarla aşk yaşayacak, başkalarıyla da yaşayacak.”

Yalçın, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Üç Kız Kardeş” dizisinde rol alan sevgilisi Berker Güven hakkında, “Çok güzel gidiyor ilişkimiz. Berker çalışıyor Ayvalık’ta. Diziyi izlemiyorum, arada fragmanları görüyorum. Benim diziyi izlemem yasak. Berker, izlememi istemiyor. Kendi de yaptığı işleri izleyemiyor. Ayvalık’a sürekli gidip geliyorum. Çok yoğun çalışıyorlar” açıklamasını yaptı.

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Nihal Yalçın, farklı renklerde giydiği çoraplar hakkında “Çoraplarım farklı, ‘yanlışlıkla giydim’ dermişim. Yok, o kadar da değil, aklım başımda” dedi.