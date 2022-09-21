Nesrin, geçmişi hatırlayınca kriz geçirdi! Üç Kız Kardeş yine çok izlendi…

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Duygusal sahneleri ile seyircilerden büyük beğeni kazanan dizide Mine’nin Kiraz bebek ile Somer’in yanına yerleşmesi “Şimdi ne olacak? Türkan gerçeği ne zaman öğrenecek ?” sorusunu akıllara getirdi. Türkan ve Somer’in uyumlarının çok konuşulduğu bölümde piknik sahnesi de izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sosyal medyada da oldukça beğenilen Üç Kız Kardeş, kullanıcılardan çok sayıda yorum aldı.



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Yapımını Süreç Film ’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide; Reha Özcan , İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Anıl Tetik, Yiğit Dikmen, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.

“Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı Kanal D’de