Nesrin, geçmişi hatırlayınca kriz geçirdi! Üç Kız Kardeş yine çok izlendi…

Güncelleme Tarihi:
Duygusal sahneleri ile seyircilerden büyük beğeni kazanan dizide Mine’nin Kiraz bebek ile Somer’in yanına yerleşmesi “Şimdi ne olacak? Türkan gerçeği ne zaman öğrenecek ?” sorusunu akıllara getirdi. Türkan ve Somer’in uyumlarının çok konuşulduğu bölümde piknik sahnesi de izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sosyal medyada da oldukça beğenilen Üç Kız Kardeş, kullanıcılardan çok sayıda yorum aldı.
Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.
“Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı Kanal D’de