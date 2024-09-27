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Neslihan meydan okuyor

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#Neslihan Atagül Doğulu#Neslihan Atagül#New York Times Meydanı
Neslihan meydan okuyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 10:24

İLK bebeğine hamile olan Neslihan Atagül Doğulu, New York Times Meydanı’ndaki Nasdaq Kulesi’nde sergilenen ve kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okuma misyonu taşıyan ‘I AM’ kampanyasında yer aldı.

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‘I AM’ kampanyasındaki her bir başarılı kadın “Ben” ifadesiyle başlayan cesur beyanı ile, kadınların nesneleştirilmesine karşı güçlü bir duruş sergiliyor.

Kampanyada yer alan tek Türk olan ünlü oyuncu “Ben benzersizim” mesajı verdi. Kâr amacı gütmeyen We Do It Together prodüksiyon şirketi tarafından hayata geçirilen kampanya, kadınların medya ve toplumda nasıl algılandığına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Neslihan meydan okuyor

Kampanyada Neslihan Atagül Doğulu’nun yanı sıra Diane Warren, Catherine Hardwicke ve Chiara Tilesi gibi dünyaca ünlü isimler de yer alıyor.

 

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#Neslihan Atagül Doğulu#Neslihan Atagül#New York Times Meydanı

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