Neslihan meydan okuyor

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‘I AM’ kampanyasındaki her bir başarılı kadın “Ben” ifadesiyle başlayan cesur beyanı ile, kadınların nesneleştirilmesine karşı güçlü bir duruş sergiliyor.



Kampanyada yer alan tek Türk olan ünlü oyuncu “Ben benzersizim” mesajı verdi. Kâr amacı gütmeyen We Do It Together prodüksiyon şirketi tarafından hayata geçirilen kampanya, kadınların medya ve toplumda nasıl algılandığına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kampanyada Neslihan Atagül Doğulu’nun yanı sıra Diane Warren, Catherine Hardwicke ve Chiara Tilesi gibi dünyaca ünlü isimler de yer alıyor.