Neslihan Atagül: Türk dizileri Doğu ve Batı'nın kalbine dokunuyor

Haberin Devamı

NESLİHAN Atagül ve Kadir Doğulu çifti önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. 5 gün Amerika’da kalarak aşk tazeleyen çift, Türk dizilerinin Latin Amerika ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı ‘Turkish Drama Gala’ gecesinin onur konuğu olduklarını söyledi.

Neslihan Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10. yılı şerefine 22 Ocak’ta Miami’de gerçekleşen törene “Turkish Drama Queen” olarak davet edildiğini belirtti. Atagül, Türk dizilerinin başarısıyla ilgili şunları söyledi:

“Sektör adına gerçekten müthiş bir şey bu. Gurur duyulması gereken de bir durum. Ben Türk dizilerini çok başarılı buluyorum. Kısa zamanda çok iyi işler çıkarıyoruz. Hissettiğimiz ve ekrana yansıttığımız duygu hem Doğu hem de Batı kültürlerinin kalbine dokunabiliyor. Bu çok önemli. Miami’de de her şey harikaydı. Çok güzel geçti ve çok güzel ağırladılar bizi.”

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, sahnede teşekkür konuşmasını İspanyolca yapması hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Aslında dil deneyimim yoktu. Yeni yeni İspanyolca dersleri almaya başladım. Sahnede çok heyecanlandım ve benim için güzel bir deneyim oldu. Türk kültürüne karşı çok ilgililer. Geleneksel dansımızı merak edip soruyorlardı. Kadir ile karşılıklı çiftetelli oynadık. Dans ederek bu meraklarını gidermiş olduk.”

Neslihan Atagül, ‘İnci Taneleri’ dizisinde Hazar Ergüçlü’nün dansı hakkında ise şunları söyledi: “Mükemmel bir iş çıkarmış Hazar. Harika dans etmiş. Çok da güzel bir kadın.” Yapımcılık yapmaya başlayan Kadir Doğulu ise “Engin Öztürk ve Alperen Duymaz ile güzel bir işe imza atıyoruz. Önümüzdeki hafta sete çıkacaklar” dedi.

Gözden Kaçmasın Hazar Ergüçlü'ye 10 üzerinden 10 Haberi görüntüle

ÇOCUKTAN HABERİNİZ OLUR

"ÇOCUK düşünüyor musunuz?” sorusuna Kadir Doğulu esprili bir şekilde şu cevabı verdi: “Hayranlarımız yapay zekâ ile bebeğimizin fotoğrafını yapmış. Ne güzel, büyütsünler bir de...” Neslihan Atagül ise “Şu an her şey yolunda. Çocuk olacağı zaman mutlaka haberiniz olur” dedi.