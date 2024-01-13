Hazar Ergüçlü'ye 10 üzerinden 10

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◊ Onur Baştürk: 10 üzerinden 10. Hazar olduğunu bile anlamadım ilk başta. O denli role girmiş, bravo.

◊ Ömür Gedik: Aldığı dersin hakkını vermiş Hazar Ergüçlü. Ben çok başarılı buldum.

◊ Savaş Özbey: Teknik, estetik 10 üzerinden 10. Ama müsaadenizle kıracak bir yarım puanım var. Dans çok iyi ama Hazar çok gülüyor. Sahneye çıkan bir popstar gibi. Gördüğüm sınırlı pavyondan edindiğim bir izlenim var. İşin bir de hüzünlü yanı mevcut.

◊ Orkun Ün: Yahu Konsey, dans nasıl büyü katıyor kadına. Ben çıkamıyorum videodan. Nefis olmuş nefis!

Önce hangisi yaptırır?

Sosyal medyada ameliyatla göz rengini değiştiren bir kadının videosu dolaştı geçen hafta. Sizce Türkiye’de önce hangi ünlü yaptırır bunu?

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◊ Savaş Özbey: Anne sütü içen Selen Görgüzel, “6-7 sene önceki halime bir bardak su veresim gelmiyor” diyen İrem Derici, estetiklerini canlı yayınlayan Seda Sayan, estetik ikonu Ajda Pekkan... Aralarında yarışacaklarından eminim. Sanki Ajda biçer geçer.

◊ Orkun Ün: Tartışmaya kapalı Seda Sayan...

◊ Onur Baştürk: Böyle saçma bir şeyi kimse yaptırmaz ya. Estetik piri Seda Sayan diyeceğim ama onun da gözü renkli.

◊ Ömür Gedik: Renkli lens takan ünlülerimize bir bakmak lazım. Potansiyel onlarda.

İyi yolculuklar

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 17 Ocak’ta yörüngeye çıkacak. Kıskanan...

◊ Ömür Gedik: Hiç kıskanmadım. Asla istemem. Yerimden kıpırdamak istemiyorum. Hele ki bilinmeze hiç gidemem.

◊ Onur Baştürk: Kıskandım, iyi yolculuklar kendisine.

◊ Savaş Özbey: Çocukken hep astronot olduğumu hayal ederdim. Çok imreniyorum açıkçası. Çok merak ediyorum. Hem oradan Dünya’ya bakmayı hem yerçekimsiz ortamı...

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◊ Orkun Ün: Hiç kıskanmıyorum. Ben buraları boş bırakamam Konsey. Uzay muzay asla bana göre değil.

Oyuncuyu sevip sayıyor

Nejat İşler gece kulübünde bir adama yumruk attı, o kişinin eski rol arkadaşı İnanç Konukçu olduğunun farkında bile değildi. Olay sırasında yanlarındaki Birce Akalay da hırpalandı. Yorumlarınızı alalım...

◊ Savaş Özbey: Allah’tan İnanç çok efendi bir insan ki Nejat İşler’i dava falan etmedi. Tam aksine sahiplendi, “O benim abim” dedi. Demek çok sevip sayıyor Nejat İşler’i.

◊ Ömür Gedik: Ne tuhaf bir olay yahu. Filmde olsa “Böyle senaryo mu olur” deriz. İnanç’ın olay sonrası yaptığı sabır ve anlayış dolu açıklamaya da alkış.

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◊ Orkun Ün: Yahu insan farkında olmadan arkadaşına yumruk atar mı? Atmaz! Maalesef şişede durduğu gibi durmuyor...

◊ Onur Baştürk: Son günlerin en komik olayı. Tanımamayı geçtim, yumruk atmak nedir? İnanç Bey sabırlıymış valla.

Denemek lazım

Dua Lipa vanilyalı dondurmayı zeytinyağı ve deniz tuzuyla yiyormuş. Ne diyor Konsey...

◊ Orkun Ün: Dua Lipa ne yapıyorsa doğru yapıyordur. Ben de deneyeceğim.

◊ Ömür Gedik: Denemek lazım. Güzel olabilir. Tatlı ekşi acı karışımlara bayılan biri olarak yazın kesinlikle deneyeceğim. Kesin sağlıklıdır da.

◊ Onur Baştürk: Denenebilir, tatlı ve tuzlu yakışır birbirine aslında.

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◊ Savaş Özbey: Karşıt tatları severim. Birbirini dengeliyor. Bal ve beyaz peynir gibi. Başka bir şey daha tavsiye edeceğim mideniz kalkmazsa: Hamurlu tatlılarla yoğurt. Mesela şekerpareyle mükemmel gider.

İspanyol sevgili daha çok yakışır

Herkes Murat Boz’la aralarında bir şey var mı diye konuşurken, Hadise İspanyol bir sevgilisi olduğunu açıkladı. Dikkatleri başka yere mi çekmeye çalışıyor sizce?

◊ Ömür Gedik: Yıllardır Murat Boz’la Hadise’yi yakıştırırlar ama onlar da hep arkadaş modundadır. İspanyol sevgili konusunda ise, neden olmasın?

◊ Onur Baştürk: Aralarında bir şey mi vardı ki? Arkadaşlar bence. Hadise’ye İspanyol sevgili daha çok yakışır zaten. Yürü be Hadise!

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◊ Savaş Özbey: Onu bilemem de... Amerika’daki konserdeki performansı, kostümleri, coşkusu ve hatta İngilizcesi bile... Türk Shakira gibi görünüyordu.

◊ Orkun Ün: Ya yok ne Murat Boz’u! Hadise düpedüz eğlenip keyfine bakıyor işte.

Keşke her rötara denk gelse

Bindikleri uçak uzun süre rötar yapınca, Tan Taşçı’nın orkestrası çıkarmış enstrümanları, şarkılar söyleyip eğlendirmiş yolcuları. Görüntüleri izlediniz mi?

◊ Onur Baştürk: Ne hoş, keşke her rötar yapan uçakta olsalar. Gerçi her yolcu böyle bir şeyi ister miydi, bilemiyorum.

◊ Orkun Ün: Nefis anlardı. Lütfen seyredin. Bu orkestrayı bedava dinlemek herkese nasip olmaz.

◊ Ömür Gedik: Çok güzel yapmışlar. Artan uçak rötarlarını düşündükçe keşke her uçakta müzisyenler olsa.

◊ Savaş Özbey: Bence çok sevimliler ekip olarak. Keşke her rötarımıza onlar denk gelse. Hatta sadece onlar değil. Rötarlı uçaklardaki bütün müzisyenler bunu yapsa. Tan Taşçı orkestrası başlattı, bu bir Türk uçuş geleneği olsa.