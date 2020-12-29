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Televizyon
Haber Giriş: 29.12.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Neşeli Hayat filmi televizyon izleyicilerle buluşuyor... İşte Neşeli Hayat filminin oyuncuları ve konusu

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Neşeli Hayat filmi televizyon izleyicilerle buluşuyor... İşte Neşeli Hayat filminin oyuncuları ve konusu
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27 Kasım 2009 tarihinde vizyona giren Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Noel Baba kılığında bir oyuncakçıda işe giren borç batağındaki Rıza’nın umut dolu öyküsünü anlatan Neşeli Hayat, hem hüzünlendiriyor hem güldürüyor. İşte Neşeli Hayat filminin oyuncuları ve konusuyla ilgili detaylar...

Neşeli Hayat”, Hollywood’da artık gelenek haline gelen Noel dönemine uygun konseptte çekilmiş etkileyici bir komedi-dram... Ekmek parası için zoraki bir şekilde oyuncakçıda Noel Baba kılığında çalışmaya başlayan Rıza Şenyurt’un öyküsü Hollywood’un Noel romantizmini özgün bir şekilde yerli sinemaya uyarlıyor. Türk insanının en zor şartlarda bile nasıl kenetlendiğini, tüm zorluklara rağmen hayata nasıl umutla asıldığının altını da çiziyor. Ve mesajını da Rıza’nın “Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir” sözüyle veriyor. Yılmaz Erdoğan'a kadroda Sinan Bengier, Rıza Akın, Cezmi Baskın eşlik ediyor. 

NEŞELİ HAYAT KONUSU 

Noel babanın ne olduğunu bilmeyen bir noel babanın hikâyesini anlatmaktadır. Neşeli bir hayata sahip olmak için uğraşan küçük bir ailenin dramını anlatıyor.

Rıza Şenyurt krismıs mevsiminin dünyadaki en sorunlu Noel babasıdır... Bir kere noel babanın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir! Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba Rıza Şenyurt işi sonunda öğrenir: Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir!

 

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