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Nefise Karatay'dan Gökhan Özen ve Rafet El Roman yorumu: Kendini iyi hissediyorsa yaptırmalı

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#Nefise Karatay#Gökhan Özen#Rafet El Roman
Nefise Karataydan Gökhan Özen ve Rafet El Roman yorumu: Kendini iyi hissediyorsa yaptırmalı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 13:16

Nefise Karatay önceki gün Nişantaşı City’s’deydi.

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Karatay, Rafet El Roman ve Gökhan Özen hakkında çıkan botoks haberleri için “Herkesin kendi tercihi. Kendini iyi hissediyorsa yaptırmalı. Yorum yapmak bana düşmez” dedi.

Çok fazla estetik yaptırmadığını söyleyen ünlü sunucu, “Dolgu ve botoks yaptırmıyorum dediğimde olay oldu. Ben yüz yogası yapıyorum. Haftada 3 gün spora gidiyorum, zararlı alışkanlığım yok” diye konuştu.

Nefise Karataydan Gökhan Özen ve Rafet El Roman yorumu: Kendini iyi hissediyorsa yaptırmalı

Botoks değil ödem

Gökhan Özen, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı, botoks haberlerini bir kez daha yalanladı.

Nefise Karataydan Gökhan Özen ve Rafet El Roman yorumu: Kendini iyi hissediyorsa yaptırmalı

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 “Ben gerçeği söylüyorum. Beni takip eden genç bir kitle var. Yanlış bir şeyi örnek almasınlar. Yanlış derken olmayan bir şeyden bahsediyorum” diyen Gökhan Özen, yüzündeki şişliğin geçirdiği ameliyattan kaynaklandığını söyledi:

“Gözlerimden geçirdiğim ameliyat sonucu yanaklarımda ödem oluştu. Kesinlikle estetik değil. 1-2 ay içinde tekrar görüşürüz, anlarsınız öyle bir durum olmadığını. Botoks olsa söylerim. Belki birkaç sene sonra yaptırırım ama henüz yaptırmadım. Birkaç doktor da yazmış ‘Dolgu var’ diye. O diplomaları nereden aldılar bilmiyorum.” 

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#Nefise Karatay#Gökhan Özen#Rafet El Roman

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