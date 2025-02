Ne ihanet ne ayrılık acısı yıkabildi… Ünlü şarkıcı dünyayı gezecek: Günde 14 saat çalıştı!

Haberin Devamı

Üstelik Shakira sevdiği adam tarafından yarı yaşındaki genç bir kadınla aldatılmış, iki oğluyla birlikte kurduğu yuva yıkılmıştı.

Tüm dünyanın tanıdığı, milyonlarca hayranı olan ünlü bir yıldızken uğradığı ihanet ve yaşadığı kalp kırıklığını herkes öğrendi. Bir yandan kendi üzüntüsünü yaşarken bir yandan da haberlerde adı hep aldatılan ve kendinden genç bir başka kadın için terk edilen kişi olarak geçti.

Bir süre bu üzüntüyle boğuştuktan sonra artık kendini yeniden işine veren yıldız şarkıcı önce yeni bir albüm yaptı, en sonunda da beklenen dünya turnesine çıktı.

Shakira’nın turnesine verdiği isim de kendi yaşadıkları hesaba katılırsa oldukça anlamlı…

Turnenin adı “Las Mujeres Ya No Lloran” yani “Kadınlar Artık ağlamıyor”.

İlk konserini Brezilya’da veren ve sahne şovuyla seyircileri coşturan Shakira bu turneye hazırlanmak için günde 14 saat çalıştığını ve bunu tam bir yıl boyunca sürdürdüğünü söylemişti.

Kolombiyalı şarkıcı turne boyunca Arjantin, Şili, Kolombiya, Meksika, Peru ve Kuzey Amerika'yı dolaşacağı 30'dan fazla konser verecek.

Sadece sesiyle değil dansları ve sahnedeki bitmek bilmeyen enerjisiyle de tanınan ünlü şarkıcı Brezilya konseri öncesinde “Bugün o gün. Şu anda bu satırları soyunma odamdan yazıyorum. Aynadaki yansıma bana her provada, her akorda, her adımda son nefesini bırakmış bir kadın imajı veriyor” diye yazdı.

Sözlerine “Mükemmelliğin var olmadığını biliyorum, ama bu gece kendimi size olduğum gibi vereceğimi biliyorum, sesim deneyimlerle keskinleşmiş ve tenim her biriyle işaretlenmiş olarak.” diye devam eden Shakira gerçekten de söz verdiği gibi sevenlerini coşturdu.

Shakira ihanete uğradığını öğrendikten sonra Gerard Pique'ye seslendiği bir intikam şarkısı yayınlamıştı... Yıldız isim bu şarkıyla listeleri altüst etti, çok para kazandı ve birçok ödülün de sahibi oldu.

Yıldız şarkıcı daha sonra da Pique'yle birlikte olduğu süre boyunca kariyerini ikinci plana attığını söylemiş, uzun süre albüm yapmamış ve iki oğlunu büyütmüştü.

Shakira bu açıklamayı yaparken “Bu fedakârlığım karşısına aldığım mükâfat aldatılmak oldu” demişti.