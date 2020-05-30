ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 30 Mayıs akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2009'da "Sports Illustrated'ın yaptığı çalışmaya göre, NBA'de oynayan basketbolcuların yüzde kaçı, jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir? sorusunun yanıtı.

SORU:

2009'da "Sports Illustrated'ın yaptığı çalışmaya göre, NBA'de oynayan basketbolcuların yüzde kaçı, jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir?

A-15

B-30

C-45

D-60

Doğru Cevap: D Şıkkı