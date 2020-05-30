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Haber Giriş: 30.05.2020 - 23:38,Son Güncelleme:

NBA'de oynayan basketbolcuların yüzde kaçı, jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir?

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NBA'de oynayan basketbolcuların yüzde kaçı, jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir?
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu. Ekran başındakilerin cevabını araştırdığı soru şöyle; 2009'da "Sports Illustrated'ın yaptığı çalışmaya göre, NBA'de oynayan basketbolcuların yüzde kaçı, jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 30 Mayıs akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2009'da "Sports Illustrated'ın yaptığı çalışmaya göre, NBA'de oynayan basketbolcuların yüzde kaçı, jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir? sorusunun yanıtı.

SORU:

2009'da "Sports Illustrated'ın yaptığı çalışmaya göre, NBA'de oynayan basketbolcuların yüzde kaçı, jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir?

A-15

B-30

C-45

D-60

Doğru Cevap: D Şıkkı

False
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