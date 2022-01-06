Naz Evi oyuncuları kimler? Naz Evi filmi konusu ve özeti

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TV'de ilk kez yayınlanacak olan Türk yapımı komedi filmi Naz Evi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. İki damat adayının bir gelin adayı için kıyasıyla mücadelesini konu alan Naz evi oyuncuları ve konusu izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte Naz Evi filmi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

NAZ EVİ FİLMİ KONUSU

Genç, güzel bir kadın olan Naz'ın mahalleye taşınmasıyla İsmail ve Saffet kendilerini zorlu bir rekabetin içinde bulur. Naz ile evlenmek isteyen İsmail ve Saffet'in hayallerine kavuşabilmesi için Naz ve babası Kahraman'ı ikna etmesi gerekecektir. Ancak bu, ikilinin sandığı kadar kolay olmaz. Damat adayı olan İsmail ve Saffet, bu sırada yanlışlıkla mafyaya bulaşınca işler karmaşık bir hal alır.

NAZ EVİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı’nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Göker, Ferit Okan Tokmak, Ekin Cepni, Zeki Eker ve Mehtap Bayri’nin yer aldığı “Naz Evi” filmi, bu akşam saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak.