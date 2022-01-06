Naz Evi oyuncuları kimler? Naz Evi filmi konusu ve özeti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Flurona alarmı Bu semptomlara dikkatFlurona alarmı! Bu semptomlara dikkat#Flurona
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMANOmicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
Serdar Dursun için Fenerbahçe ile görüşmeler başladı'Serdar Dursun için Fenerbahçe ile görüşmeler başladı'#Transfer
Koronavirüste büyük gizem çözüldü 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...Koronavirüste büyük gizem çözüldü! 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...#Koronavirüs
Djokovice bir şok da Nadaldan Aylar öncesinden biliyordu... Karantina otelinde kurtlu yemek detayı ve 3 yıl yasak tehlikesi...Djokovic'e bir şok da Nadal'dan 'Aylar öncesinden biliyordu...' Karantina otelinde kurtlu yemek detayı ve 3 yıl yasak tehlikesi...#Novak Djokovic
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdiABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdi!#ABD
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
Haberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştumHaberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştum#Melanie Brown
Kadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı Saldırgan komşusu çıktıKadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı! Saldırgan komşusu çıktı#Küçükçekmece
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Naz Evi oyuncuları kimler? Naz Evi filmi konusu ve özeti

#Naz Evi#Naz Evi Filmi Konusu#Naz Evi Oyuncuları
Naz Evi oyuncuları kimler Naz Evi filmi konusu ve özeti

Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Naz Evi filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Gün Doğan Sarı'nın oturduğu komedi türündeki Naz Evi filmi ekran başındakilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Naz Evi oyuncuları kimler? İşte Naz Evi filmi konusu ve özeti...

Haberin Devamı

TV'de ilk kez yayınlanacak olan Türk yapımı komedi filmi Naz Evi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. İki damat adayının bir gelin adayı için kıyasıyla mücadelesini konu alan Naz evi oyuncuları ve konusu izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte Naz Evi filmi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

NAZ EVİ FİLMİ KONUSU

Genç, güzel bir kadın olan Naz'ın mahalleye taşınmasıyla İsmail ve Saffet kendilerini zorlu bir rekabetin içinde bulur. Naz ile evlenmek isteyen İsmail ve Saffet'in hayallerine kavuşabilmesi için Naz ve babası Kahraman'ı ikna etmesi gerekecektir. Ancak bu, ikilinin sandığı kadar kolay olmaz. Damat adayı olan İsmail ve Saffet, bu sırada yanlışlıkla mafyaya bulaşınca işler karmaşık bir hal alır.

NAZ EVİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı’nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Göker, Ferit Okan Tokmak, Ekin Cepni, Zeki Eker ve Mehtap Bayri’nin yer aldığı “Naz Evi” filmi, bu akşam saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Naz Evi#Naz Evi Filmi Konusu#Naz Evi Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs