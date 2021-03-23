Naz Elmas'ın ablası Açelya Elmas kimdir, kaç yaşında? Açelya Elmas'ın yer aldığı diziler
4 kez kanseri yenen Açelya Elmas zaman zaman konuk olduğu programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. 2 kez ilik nakli olan ünlü oyuncu Açelya Elmas, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı. Peki, Açelya Elmas kimdir, kaç yaşında? İşte Açelya Elmas'ın yer aldığı diziler
Açelya Elmas 25 Mayıs 1977 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Naz Elmas'ın ablasıdır.2003’ten beri dört kez kanser teşhisi ile tedavi gören Açelya Elmas, bir döneme damga vuran "Deli Yürek" dizisiyle oyunculuk kariyerine başlamıştı.
Açelya Elmas'ın Yer Aldığı Projeler
Ruhsar Melek
Eyvah Babam Melis
Deli Yürek Gonca
Umut Yolcuları
Gittiğin O Gün
Eyvah Kızım Büyüdü Melis
Koçum Benim Burcu Sezgin
Cabbar
Kurşun Yarası
Ihlamurlar Altında Ceyda
Karınca Yuvası
Kara İnci
Nene Hatun Nene Hatun
Lale Devri Ece
Su ve Ateş Zeynep
Karagül Elif Yıldız
Birleşen Gönüller Seda