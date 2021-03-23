Naz Elmas'ın ablası Açelya Elmas kimdir, kaç yaşında? Açelya Elmas'ın yer aldığı diziler

Açelya Elmas 25 Mayıs 1977 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Naz Elmas'ın ablasıdır.2003’ten beri dört kez kanser teşhisi ile tedavi gören Açelya Elmas, bir döneme damga vuran "Deli Yürek" dizisiyle oyunculuk kariyerine başlamıştı.

Açelya Elmas'ın Yer Aldığı Projeler



Ruhsar Melek

Eyvah Babam Melis

Deli Yürek Gonca

Umut Yolcuları

Gittiğin O Gün

Eyvah Kızım Büyüdü Melis

Koçum Benim Burcu Sezgin

Cabbar

Kurşun Yarası

Ihlamurlar Altında Ceyda

Karınca Yuvası

Kara İnci

Nene Hatun Nene Hatun

Lale Devri Ece

Su ve Ateş Zeynep

Karagül Elif Yıldız

Birleşen Gönüller Seda

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