Nasipse Olur filmi nerede çekildi? İşte Nasipse Olur oyuncuları ve konusu

Nasipse Olur filmi bu akşam ekrana gelecek. Barış Başar’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturduğu Nasipse Olur oyuncuları arasında Burak Sevinç, Algı Eke, Nur Sürer, Hakan Bulut, Zeyno Eracar gibi isimler bulunuyor.

NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Nasipse Olur filminin Sinop’ta çekildi.

NASİPSE OLUR OYUNCULARI

Nasipse Olur filmi oyuncuları arasında Burak Sevinç, Algı Eke, Nur Sürer, Hakan Bulut, Zeyno Eracar, Yeşim Dalgıçer, Erdem Baş, Kıvanç Baran Arslan, Barış Başar, Ünal Yeter yer alıyor.

NASİPSE OLUR KONUSU

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar’ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. “Boyabatlı’nın umudunun bittiği yerde inadı başlar” derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, ‘Ya nasip’ diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer’in imdadına hızır gibi yetişir.

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