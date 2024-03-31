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Nardis Caz'ın son yıldızı

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#Nardis Genç Caz#Nardis Genç Caz Vokal Yarışması#İstanbul Caz Festivali
Nardis Cazın son yıldızı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 09:00

Türkiye’nin caz müziği alanında önde gelen yarışması olan geleneksel Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nın bu yılki birincisi Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı piyano bölümü mezunu Begüm Çelebi oldu.

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Yarışmanın İstanbul Nardis Caz Kulübü’nde ‘Yapı Kredi Play’ desteği ile gerçekleşen finalinde birinci gelen Çelebi, temmuz ayında İstanbul Caz Festivali’nde sahne almaya hak kazandı.

Yarışmada ikinci olan Adar Geçimli ile üçüncü olan Güneş Cengiz, Akbank Caz Festivali’nde performans sunacaklar.

Yarışmada dereceye giren Elif Burcu Say ise Ankara Caz Festivali’nde sahne alacak.

Nardis Cazın son yıldızı

Yarışmanın jürisi Sibel Köse, Dilek Sert Erdoğan, Aydın Kahya, Eren Noyan, Önder Focan, Cem Tuncer, Sıtkı Sırtanadolu, Akbank Caz Festivali Direktörü Gözde Sıvışoğlu, IKSV Caz Festivali Direktörü Harun İzer, Hakan Tüfekçi ile gazeteci Sedat Ergin’den oluştu.

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#Nardis Genç Caz#Nardis Genç Caz Vokal Yarışması#İstanbul Caz Festivali

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