Narcos dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Narcos oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Narcos dizisi, gerçek hayat hikayesi ile Pablo Escobar'ın hayatından esinlenerek beyaz perdeye aktarılan filmleri kısa sürede geride bırakan bir yapım. Narcos, yayına başladığı günden bugüne konusu ve oyuncuları ile büyük bir beğeni toplayarak kulvarındaki diğer diziler ile kıyasıya bir rekabeti sürdürmüştür.

Narcos Dizisinin Konusu Nedir?

Şöhreti Kolombiya topraklarının dışına çıkan, dünyanın dört bir yanında tanınan Pablo Escobar'ın sürükleyici ve heyecan verici hikayesi Narcos dizisinin konusunu oluşturmaktadır. Pablo Escobar'ın bir Robin Hood mu yoksa para için kolaylıkla adama öldürebilen bir katil mi olduğu sorusunun cevabını bu etkileyici dizisinin serisinde bulmak mümkün.

Pablo Escobar, dizinin ana karakteri. Kolombiya'nın Rionegro şehrinde fakir bir muhitte 1949'da doğmuştur. Babası çiftçi annesi ise ilkokul öğretmeni olan Escobar'ın altı tane kardeşi bulunmaktaydı. Hırslı ve çalışkan Escobar, çalışmanın fakirliğe çözüm olmayacağını düşünerek ilk önce mezar taşlarını çalıp turistlere satarak daha sonraki zamanlarda ise arabalar ve karaborsa ürünler ile suç dünyasına adım atmıştır. Uyuşturucu olayına 1970'li yıllarda girerek Medellin Karteli'nin patronu olmuştur.

Don Pablo, El Doctor, El Magico ve El Patron lakapları ile anılan Escobar, Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin yedi insanı arasında gösterilmiştir. Bu zengin uyuşturucu baronunun yaşamı boyunca karşılaştığı olaylar dizinin bölümlerinde seyirci ile göz alıcı sahnelerle birlikte buluşmaktadır.

Narcos Kaç Bölüm ve Sezon

Narcos dizisi üç sezon olarak çekilmiş ve ekranlara gelmiştir. Her sezonda on bölüm izleyici ile buluşmuştur. Bu yeraltı dünyasını en gizli sırları ve gerçekte yaşanan olayları ile ekranlara taşıyan dizi toplam otuz bölümden oluşmaktadır.

Narcos Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Listesi

- Wagner Moura: Pablo Escobar (Medellin Karteli'nin lideri)

- Pedro Pascal: Javier Pena (Murpy ile birlikte çalışan narkotik polis)

- Raul Mendez: Cesar Gaviria (Kolombiya Başkanı)

- Boyd Holbrook: Steve Murphy (Amerikalı narkotik polis)

- Juan Pablo Raba: Gustavo Gaviria (Escobar'ın kuzeni ve sağ kolu)

- Maurice Compte: Horacio Carrillo (Arama Birliğinde Albay)

- Paulina Gaitan: Tata Escobar (Escobar'ın eşi)

- Luis Guzman: Jose Gonzalo Rodriguez Gacha (Medellin Kartelleri'nin kurucu üyelerinden)

- Jorge A. Jimenez: Poison (Escobar'ın adamı)

- Joanna Christie: Connie Murphy (Steve Murphy'in eşi)

- Stephanie Sigman: Valeria Velez ( Escobar'ın sevgilisi ve gazeteci)

- Ana de la Reguera: Elisa (Gerilla birliğinin kurucusu)

- Roberto Urbinal: Fabio Ochoa Vasquez (Medellin Kartel üyesi)

- Juan Riedinger: Carlos Lehder (Medellin Kartel'in kurucu üyelerinden)

- Diego Catano: La Quica (Escobar'ın önemli adamlarından)

- Ariel Sierra: Sureshot (Escobar'ın önemli adamlarından)

- Danielle Kennedy: Ambassador Noonan (Amerika, Kolombiya Elçisi)

- Damian Alcazar: Gilberto Rodriguez Orejuela (Cali Karteli kurucu üyesi)

- Francisco Denis: Miguel Rodriguez Orejuela (Cali Karteli kurucu üyesi)

- Alberto Ammenn: Pacho Herrera (Cali Karteli kurucu üyesi)

- Pepe Rapazote: Jose Santacruz Londono (Cali Karteli kurucu üyesi)

- Matias Varela: Jorge Salcedo Cabrera (Cali Karteli güvenlik şefi)

Narcos Yönetmeni Kimdir?

Narcos dizisinin yönetmeni Jose Padilha'dır. Robocop, Özel Tim gibi beğenilen filmlerle adından söz ettiren ünlü Brezilyalı yönetmen filmleri ile önemli adaylıklar ve ödüller kazanmıştır.

Narcos Yapımcısı Kimdir?

Pablo Escobar rolünü Wagner Moura'nın başarı ile canlandırdığı dizinin yapımcılığını Jose Luis Escolar ve Paul Eckstein üstlenmektedir.

Narcos Senaristi Kimdir?

Narcos dizisinin senaristi Chris Brancato'dur. Chris Brancato dışında 2015 yılında başlayan dizinin senarist kadrosu arasında Carlo Bernard ve Doug Miro gibi değerli isimler yer almaktadır.

Narcos Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Narcos dizisi önemli bütçelerle çekilen önemli bir izleyici kitlesine ulaşan bir dizidir. 2015 yılında

ilk bölümü yayınlana dizinin IMDB notu ise 8.9'dur. Kaliteli bir yapım olduğu böylelikle tescil edilmiştir.