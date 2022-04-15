Nalan'ın kafası karışıyor!

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan yeni bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

Dizinin bu bölümünde; Nalan, Hayri’nin cüzdanında kendi fotoğrafını bulunca allak bullak oldu. Bir yandan Feride’den hislerini saklamak, diğer yandan da Hayri’yi görmek isteği arasında kaldı. Feride ise, Nalan ve Hayri arasında oluşabilecek herhangi bir yakınlığı önleme çalışmalarına devam ederek Hayri’nin bahçeye diktiği Manolya ağacını söktürdü. Ablasına yardım ederken kaçırılan Levent, Cavit yardımıyla kurtarıldı. Pera, hislerini Muzo’dan saklayamayarak ona açıldı, Muzo ise önce bu hislere karşılık vermese de Nalan’la olan konuşmasından sonra Pera’nın kapısını çaldı. Nalan, Hayri’ye bulduğu fotoğrafı vermeye kalkınca, Hayri ondan hislerini saklamadı.

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Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de..