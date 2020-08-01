Nadia Comaneci 1976 Yaz Olimpiyatları'ndaki performansıyla skor tabelasında puanı kaç olarak gösterilmiştir?
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı cumartesi akşamı ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru ekran başındakiler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Nadia Comaneci 1976 Yaz Olimpiyatları'ndaki performansıyla jüriden 10 tam puan alan ilk jimnastikçi olduğunda, skor tabelasında puanı kaç olarak gösterilmiştir? İşte, o sorunun yanıtı
Sunuculuğunun Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler ve sosyal medyada merak konusu oldu. İşte, 60 bin TL'lik para ödülüne sahip olan 'Nadia Comaneci 1976 Yaz Olimpiyatları'ndaki performansıyla jüriden 10 tam puan alan ilk jimnastikçi olduğunda, skor tabelasında puanı kaç olarak gösterilmiştir?' sorusunun cevabı.
SORU:
Nadia Comaneci 1976 Yaz Olimpiyatları'ndaki performansıyla jüriden 10 tam puan alan ilk jimnastikçi olduğunda, skor tabelasında puanı kaç olarak gösterilmiştir?
A: 0.10
B: 1.00
C: 8.88
D: 9.99
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