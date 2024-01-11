Müzik tutkusu afişte

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Afişi hazırlayan ödüllü tasarımcı Emre Erdem, çalışma için şöyle dedi:

“Afişte sanatçının müziğe olan tutkusunu ön plana çıkarmaya çalıştık. Fondaki plak görseline de hayatında yeri olan karakterleri konumlandırdık. Milyonları büyüleyen şarkıları ve etkileyici yaşam öyküsü ile Cem Karaca ikonik bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Sinemalarda afişimizi görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Yüksel Aksu’nun yönettiği, İsmail Hacıoğlu’nun başrol oynadığı “Cem Karaca’nın Gözyaşları”, 26 Ocak’ta vizyona girecek.