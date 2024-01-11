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Müzik tutkusu afişte

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#Cem Karaca#Cem Karaca’Nın Gözyaşları#İsmail Hacıoğlu
Müzik tutkusu afişte
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 08:38

Anadolu rock’ın efsanevi ismi Cem Karaca’nın hayatını konu alan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin yeni afişi yayınlandı.

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Afişi hazırlayan ödüllü tasarımcı Emre Erdem, çalışma için şöyle dedi:

“Afişte sanatçının müziğe olan tutkusunu ön plana çıkarmaya çalıştık. Fondaki plak görseline de hayatında yeri olan karakterleri konumlandırdık. Milyonları büyüleyen şarkıları ve etkileyici yaşam öyküsü ile Cem Karaca ikonik bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Sinemalarda afişimizi görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Müzik tutkusu afişte

Yüksel Aksu’nun yönettiği, İsmail Hacıoğlu’nun başrol oynadığı “Cem Karaca’nın Gözyaşları”, 26 Ocak’ta vizyona girecek.

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#Cem Karaca#Cem Karaca’Nın Gözyaşları#İsmail Hacıoğlu

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