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Müzik, eğlence ve sinema keyfi bu bayram Kanal D’de yaşanacak

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#Kanal D#Şarkılar Bizi Söyler#Gelinim Mutfakta
Müzik, eğlence ve sinema keyfi bu bayram Kanal D’de yaşanacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 13:44

Kanal D, Ramazan Bayramı’nda birbirinden özel yapımları izleyicisi ile buluşturacak. Şarkılar Bizi Söyler, Gelinim Mutfakta, Eltilerin Savaşı, Bekle Beni Sevgilim ve İftarlık Gazoz bayramda seyirci karşısına çıkacak.

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Ramazan Bayramı boyunca eğlenceli ve kaliteli içerikler, Kanal D ekranında yayınlanacak. Şarkılar Bizi Söyler ve yerli filmlerin yanı sıra; Gelinim Mutfakta da bayram boyunca birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak.

 Kanal D’de bayram eğlencesi arife gününden başlayacak. Çekişmenin eksik olmadığı komedi filmi “Eltilerin Savaşı” arife gününde ekrana gelirken; Sibel Can ve Hakan Altun ile klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren program “Şarkılar Bizi Söyler” bayramın ilk iki günü kolaj bölümleri ile seyirci karşısına çıkacak.

Müzik, eğlence ve sinema keyfi bu bayram Kanal D’de yaşanacak

Bayramın üçüncü günü ise yapımcılığını D Media’nın üstlendiği film “Bekle Beni Sevgilim” ve ardından “İftarlık Gazoz” ile bayram eğlencesi devam edecek.
Müzik, eğlence ve sinema keyfi bu bayram Kanal D’de yaşanacak

Sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta ise bayram boyunca ünlü isimleri ağırlayacak.
Müzik, eğlence ve sinema keyfi bu bayram Kanal D’de yaşanacak

Bayramın 1’inci günü İnci Taneleri dizisindeki performansı ile yıldızı parlayan Erkal Sonel, ikinci günü sevilen sanatçı Fatih Bulut, üçüncü günü ise türkücü Maral evlerinize konuk olacak.
Müzik, eğlence ve sinema keyfi bu bayram Kanal D’de yaşanacak

Bayramın üçüncü günü İftarlık Gazoz filmi ekrana gelecek.

 

 

 

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#Kanal D#Şarkılar Bizi Söyler#Gelinim Mutfakta

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