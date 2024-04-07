Müzik, eğlence ve sinema keyfi bu bayram Kanal D’de yaşanacak

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Ramazan Bayramı boyunca eğlenceli ve kaliteli içerikler, Kanal D ekranında yayınlanacak. Şarkılar Bizi Söyler ve yerli filmlerin yanı sıra; Gelinim Mutfakta da bayram boyunca birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak.

Kanal D’de bayram eğlencesi arife gününden başlayacak. Çekişmenin eksik olmadığı komedi filmi “Eltilerin Savaşı” arife gününde ekrana gelirken; Sibel Can ve Hakan Altun ile klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren program “Şarkılar Bizi Söyler” bayramın ilk iki günü kolaj bölümleri ile seyirci karşısına çıkacak.

