Müzeyyen Yöndem ve Vefa Yöndem'e ne oldu, öldü mü? Medeni Epercev kimdir? Anne - oğulun kaybıyla ilgili gelişmeler

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Müzeyyen Yöndem ve Vefa Yöndem'in kaybı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu oldu. Kaybolduğu dönemde 28 yaşında olan Müzeyyen Yöndem'in kızı Merve Yöndem, annesi ile erkek kardeşinin katillerini bulmak istediğini söyledi. O dönemde yaşananların aydınlatılması gerektiğini dile getiren genç kız, şüpheli kaybın ardında 'Medeni' isimli bir kişinin olduğunu ifade etti.

Konunun atv ekranlarında tartışılmasının ardından olayın yaşandığı dönemde Yöndem Ailesi'nin komşusu olan Gülçeren Amaç da canlı yayına katıldı. Bahsedilen kişiyi tanıdığını ifade eden Gülçeren Amaç'ın cezaevinde kaldığı dönemde yazdığı bir mektup ortaya çıktı. Amaç'ın mektubunda, "Medeni Epcerev, beni de öldüreceğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

Medeni Epercev'in ifadeleri şaşırttı

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Medeni Epercev ise verdiği ifadelerde kaybolan kişileri tanımadığını dile getirdi. Görgü şahitlerinin ve teknik takip çalışmalarının sonunda Müzeyyen Yöndem'le bağlantısı tespit edilen Epercev'in verdiği ifadeler herkesi şaşırttı.

Müzeyyen Yöndem'in kızı Merve, "Gülçeren yayına niye katılmıyor? Ona sus payı verdi demek ki Medeni. Ben annemin ve kardeşimin cinayete kurban gittiğini eminim artık. Yeter ki kardeşimin kemiklerini bulayım" sözlerini kullandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise Türkiye'nin deneyimli uzmanlarının bu cinayeti çözeceğine inandığını vurguladı.