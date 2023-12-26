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Mutlu sonlar gerçek olsaydı

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#Aşk-I Memnu#Selvi Boylum Al Yazmalım#Poyraz Karayel
Mutlu sonlar gerçek olsaydı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 08:45

Dizi ve sinema filmlerinde yarım kalan aşkları yapay zekâ tamamladı. Kült yapımların karakterleri, mutlu sona fotoğraflarda ulaştı.

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Fenomen dizi “Aşk-ı Memnu”da Bihter intihar etmese ve Behlül’le evlenseydi nasıl bir gelecekleri olurdu? “Selvi Boylum Al Yazmalım”da Asya, Cemşit yerine büyük aşkı İlyas’ı seçseydi, “Kurtlar Vadisi”nde Elif ölmeyip Polat Alemdar’la mutlu bir yuva kursaydı, “Issız Adam”da Alper, Ada’yı terk etmeseydi nasıl olurdu? Hayatımızın her alanında yer almaya başlayan yapay zekâ, Türk televizyon ve sinema tarihinin en önemli yapımlarında yarım kalan aşkları yeniden yorumladı.

Mutlu sonlar gerçek olsaydı

AŞKLARINA KAVUŞTULAR

Yapay zekâ yardımıyla hazırlanan “Mutlu sonlar gerçek olsaydı” serisinde, her biri kült olmuş karakterler mutlu sona ulaştırıldı ve hazırlanan kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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Yapay zekânın kavuşturduğu karakterler arasında “Leyla ile Mecnun” dizisinin yıldızları, “Poyraz Karayel”in Poyraz ve Ayşegül’ü, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin Mete ve İnci Hoca’sı, “Ezel”in Eyşan ve Ömer’i de var.

 

 

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#Aşk-I Memnu#Selvi Boylum Al Yazmalım#Poyraz Karayel

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