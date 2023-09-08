Mustafa Üstündağ: Arka Sokaklar'da olmak güven verici

Haberin Devamı

◊ Kanal D’nin uzun soluklu fenomen dizisi “Arka Sokaklar”a dahil oldunuz. Neler hissediyorsunuz?

- “Arka Sokaklar” bana, ben de “Arka Sokaklar”a dahil oldum aslında. Bunu yazan da yöneten de oynayan da çalışan da biliyorlar ki bu iş 18 yıldır devam ediyor. Böyle bir yerde olmak güven verici... Umarım 18. sezona gelmiş olan bir hikayedeki aktör olarak ben de rolümü kabul ettiririm sevgili seyircilerimize.

◊ Senaryo size ilk geldiğinde diziyi kabul etmenizdeki en büyük etken ne oldu?

- Diziyi kabul etme nedenimin dışında kendini kabul ettirmiş bir dizi var ortada. Yani burada ne oynarsanız oynayın, 18 senedir kendini var eden bir hikaye demek ki... Tartışmaya açık değildir. O yüzden beğendin, beğenmedim değil. Şu da büyük bir avantaj tabii... Hem Ozan Yurdakul hem de yönetmenimiz Orhan Oğuz, “Doğaçlama yapabilirsin” dedi. İşi yönlendiren kişilerin bunu söylemiş olması benim için bir avantaj oldu.

Haberin Devamı

SET ORTAMI TADINDAN YENMEZ

◊ Dizide Sado karakterine hayat veriyorsunuz. Sado nasıl biri?

- Dizide Sado bana hayat veriyor yani ben Mustafa’yım aslında. Elimden geldiği kadar oynamaya çalışıyorum. Sado yakışıklı, güzel giyinen bir adam. Kendi içinde haklılığını tartışmam tabii ki... Ama sözlerini savunan bir adam. Aslında bazı şeyleri yaşayamadığı için isyankar biraz.

◊ Sette nasıl bir ortamdasınız?

- Set ortamı tadından yenmez. Daha ne denir ki buna... Çok eğlenceli, işini bilerek yapan insanlar var. Ortam eğlenceli, ben onları

seviyorum umarım onlar da beni sever.

TÜRK HALKININ KODUNU ÇÖZMÜŞLER

◊ “Arka Sokaklar”ın bu kadar uzun süre ekranda olma başarısını siz nasıl yorumlarsınız?

- Başladığından beri Orhan Oğuz’un yönetmesi aynı senaristlerin yazması önemli. Mutlaka içinde değişenler vardır. Dünyada bu kadar yıldır devam eden diziler de illaki vardır. Bizim ülkemizde bir ‘Bizimkiler’ vardı, Umur Bugay’ın yazdığı. Oradaki oynayan ustalarımıza da abilerimize de selam olsun. Hepsinin ellerinden öperim. “Arka Sokaklar”, Türk halkının kodunu çözmüşler. Her şeyin dışında yazan da yöneten de oynayan da 18 yıldır bu işi devam ettiren bütün çalışanlara inanmışlar. İnandıklarını seyirciyle buluşturmuşlar. Bu yüzden de hâlâ devam eden bir dizi.