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Mustafa Topaloğlu: ‘Uzaylı’ lakabı bana zarar verdi

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#Mustafa Topaloğlu#Mahsun Kırmızıgül#Prestij Meselesi
Mustafa Topaloğlu: ‘Uzaylı’ lakabı bana zarar verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 08:09

MUSTAFA Topaloğlu, “Uzaylı” lakabı nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

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Breaking News Turkey’nin YouTube kanalına konuşan ünlü sanatçı, üzerine yapışan bu lakap nedeniyle kariyerinin zarar gördüğünü, konserlerinin iptal edildiğini ve yalnızlığa itildiğini söyledi:

“İnsanların yüzde 80’inin de bildiği gibi geçmişte güzel şarkılar yaptık. ‘Uzaylı’ konusundan sonra bir yanlış anlaşılma oldu, o da bana zarar verdi. ‘Uzaylı’ lakabı bana yapışınca, ben de onu bırakmak istemedim. Çünkü her gittiğim programda gençler ‘Bizi de uzaya götür’ diye bağırıyordu. İnsanlar bu espriyi sevdi diye düşündüm. Ancak bunu gerçek sananlar beni sürgüne gönderdi. Beni anlamayanlar tarafından sürgün edildim. Rahmetli annem bile köyden geldi, ‘Oğlum seni ben doğurdum, niye böyle diyorlar?’ dedi. Çok zorluklar yaşadım. Yeni şarkımın adı ‘Sürgün Yedim’. Beni sürgüne götüren anlayış, işte bu yanlış anlaşılmalar oldu.”

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Mustafa Topaloğlu, kendisini Bülent Emrah Parlak’ın canlandırdığı, Mahsun Kırmızıgül imzalı “Prestij Meselesi” filmi hakkında da yorum yaptı:

Film olduğu için kendi yaşantılarını yazdılar. Mahsun, ‘Seni ikinci bölümde anlatırız’ dedi. Verdiklerimize bakınca, ölçülemez bir yerde. Bu kadar emeğin karşılığı böyle olmamalıydı.”

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#Mustafa Topaloğlu#Mahsun Kırmızıgül#Prestij Meselesi

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