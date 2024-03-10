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Mustafa Pilevneli: Ortaokulda doktor, mühendis değil ressam olmaya karar verdim

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Pilevneli#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Mustafa Pilevneli: Ortaokulda doktor, mühendis değil ressam olmaya karar verdim
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 09:53

MUSTAFA Pilevneli, Hülya Koçyiğit’in her pazar TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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Ülkemizin yaşayan en önemli ressamlarından biri olan Mustafa Pilevneli, sanata yatkınlığın genlerle ilgili olduğunu belirtti: “Dedemin, babamın, babaannemin ve annemin genlerinin bu işi yaparken bana büyük güç verdiğini düşünüyorum. Ortaokulda doktor, mühendis değil ressam olmaya karar verdim.” Ülkemizin en önemli sanatçılarından eğitim alan ve Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Cengiz Bektaş’ın kendisi için bir aile olduğunu dile getiren Pilevneli, “Spor yapmak da sanatçı disiplini içinde çok önemli bir yer tutuyor. Spor ve sanat birbirini besler. Kadıköy özellikle de Fenerbahçe neredeyse 80 yıldır benim için bir masal diyarı gibi” dedi. Sanatçı, mavi rengin kendisi için bütün renklerden üstün olduğunu da belirtti.

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#Mustafa Pilevneli#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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