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Mustafa ilk kez Rona ailesinin karşısında!

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#Dilek Taşı#Kanal D#Savaş Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 10:58

Kanal D’nin, yeni sezona iddialı bir giriş yapan ve büyük başarı yakalayan dizisi Dilek Taşı, artık çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşuyor. Dizi bu hafta oldukça tempolu bir bölüm ile ekrana geliyor.

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Dilek Taşı çarşamba akşamı 8’inci bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Yayınlanan tanıtımları ile izleyicinin dikkatini çeken dizide bu hafta, gerçekler bir bir ortaya çıkacak.

Kızı için tüm zorluklara göğüs geren hem kendini hem de kimliğini saklayan Mustafa, Cemre ile ilgili gerçekleri öğrenerek ilk kez Rona ailesinin karşısına dikilecek. Macide, herkesin karşı çıkmasına rağmen ameliyatı gerçekleştirmek için harekete geçecek. Figen gerçekte kim olduğu ile ilgili şüphesinin peşine düşerken, Asuman ve Macide arasında ise çok önemli bir konuşma gerçekleşecek.

Mustafa ilk kez Rona ailesinin karşısında

Ünlü oyuncu Savaş Özdemir Dilek Taşı kadrosunda...

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Dilek Taşı’nın kadrosuna ünlü oyuncu Savaş Özdemir dahil oldu. Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan sekizinci bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Özdemir, Kubilay karakterine hayat verecek. Mustafa’nın aniden karşısına çıkarak beklenmedik bir teklifte bulunan Kubilay’ın gelişi tüm dengeleri değiştirecek.

Mustafa ilk kez Rona ailesinin karşısında

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu Dilek Taşı’nın senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı, yeni bölümü ile 1 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Dilek Taşı#Kanal D#Savaş Özdemir

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