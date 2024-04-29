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Mustafa Denizli: Kızımla gurur duyuyorum

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#Mustafa Denizli#Lal Denizli#İzmir
Mustafa Denizli: Kızımla gurur duyuyorum
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 12:33

Mustafa Denizli, Çeşme Belediye Başkanı seçilen kızı Lal Denizli hakkında ilk kez konuştu: “Gurur verici bir durum. Başarılı olacağına inanıyorum.”

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Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli önceki gün Bebek’te objektife yansıdı.

Bir mekânda arkadaşlarıyla kahve içen Denizli, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

Denizli, Çeşme Belediye Başkanı seçilen 33 yaşındaki kızı Lal Denizli ile gurur duyduğunu söyledi.

İlk kez kızının başkanlığı hakkında konuşan Mustafa Denizli, “Gurur verici bir durum ama daha önemlisi üç amaç var. İnsanlığa hizmet, şehrine hizmet ve ülkesine hizmet. Lal her şeye hâkim bir kız. Başarılı olacağına  inanıyorum” dedi.

Mustafa Denizli: Kızımla gurur duyuyorum

Ata tohumu dağıttılar

Önceki gün Çeşme Belediyesi Tohum Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, meclis üyeleri, üreticiler katıldı. Tarım ve Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ata tohumu yaygınlaştırma projesi kapsamında 50 bin adet fide dağıtımı yapıldı. Her zaman yerli üreticilerin yanında olduğunu belirten Denizli, çiftçilere destek çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.

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Mustafa Denizli: Kızımla gurur duyuyorum

 

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#Mustafa Denizli#Lal Denizli#İzmir

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