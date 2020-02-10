Müslüm filminin oyuncuları kimler? Müslüm nerede çekildi?

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi’nin kaleme aldığı Müslüm filminin başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor üstlenirken; ikiliye kadroda yça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran eşlik ediyor. Müslüm Gürses’in çocukluğunu ise O Ses Türkiye ile tanınan Şahin Kendirci canlandırdı.



MÜSLÜM NEREDE ÇEKİLDİ?



2018'de vizyona giren filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses’in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses’in hayatından geçen şehirler, filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.



MÜSLÜM FİLMİNİN KONUSU



3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.