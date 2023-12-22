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Murat Boz'un 'Derin Mevzular' klibine ödül yağdı

Güncelleme Tarihi:

#Murat Boz#Derin Mevzular#Ecem Lawton
Murat Bozun Derin Mevzular klibine ödül yağdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 08:42

MURAT Boz’un “Derin Mevzular” şarkısının klibi Ecem Lawton yönetmenliğinde Los Angeles’ta çekilmişti.

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Klip geçen gün Golden Eagle (Altın Şahin) olarak bilinen LA Cinematography Awards’da ‘en iyi klip’ dahil olmak üzere üç büyük ödül kazandı. “Derin Mevzular”, ‘en iyi sinematografi’ ve ‘en iyi şarkı’ ödüllerine layık görüldü.

Murat Bozun Derin Mevzular klibine ödül yağdı

Ecem Lawton, kliple New York’ta düzenlenen Best Actor & Director Awards’da ise ‘en iyi yönetmen’ ödülünü kazandı.

Klip aynı zamanda Prague Music Awards’da ‘Honorable Mention’ ödülüne layık görüldü. Klip, Prague Film Festivali ve Kosice Film Festivali’nde de ‘Official Selection’ kategorilerine seçilerek izleyici ile buluştu.

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#Murat Boz#Derin Mevzular#Ecem Lawton

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