Murat Boz'un 'Derin Mevzular' klibine ödül yağdı

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Klip geçen gün Golden Eagle (Altın Şahin) olarak bilinen LA Cinematography Awards’da ‘en iyi klip’ dahil olmak üzere üç büyük ödül kazandı. “Derin Mevzular”, ‘en iyi sinematografi’ ve ‘en iyi şarkı’ ödüllerine layık görüldü.

Ecem Lawton, kliple New York’ta düzenlenen Best Actor & Director Awards’da ise ‘en iyi yönetmen’ ödülünü kazandı.

Klip aynı zamanda Prague Music Awards’da ‘Honorable Mention’ ödülüne layık görüldü. Klip, Prague Film Festivali ve Kosice Film Festivali’nde de ‘Official Selection’ kategorilerine seçilerek izleyici ile buluştu.