Muhammed Ali Kalo kimdir? Şehit Muhammed Ali Kalo'nun hikayesi

Afrin bölgesinde görev yapan Türk askerlerine PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden dün yapılan taciz atışları sonucu 25 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit oldu.



Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, Afrin’e ilk giden ekipteydi. Şehit üsteğmen geride, 7 aylık hamile eşi Yasemin Kalo’yu ve doğmamış çocuğunu bıraktı.

Afrin’de PKK/YPG saldırısında şehit olan Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, öğretmen Yasemin Kalo ile 26 Şubat 2016’da evlenmişti. Şehit olduğunda eşi hamile olan Muhammed Ali Kalo’nun oğlu Ömer Ali Kalo, hiç görmediği babasıyla aynı gün doğdu.

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