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GeriTelevizyon Müge Anlı'yı şoke eden açıklama: 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldık
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Televizyon
Haber Giriş: 05.02.2020 - 14:18,Son Güncelleme:/

Müge Anlı'yı şoke eden açıklama: 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldık

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İzmir'de ailesiyle birlikte yaşayan Adile Yeşilgöz, nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia ederek dün babası Mehmet Hayri Yeşilgöz ile birlikte Müge Anlı'nın programına konuk olmuştu.

Sosyal medyada tanıştığı İhsan Çapar isimli kişi ile nişanlanan Adile Yeşilgöz ve ailesi, 'evinizde büyü var, bozmamız lazım' yalanına inanarak ve 350 bin TL dolandırıldığını anlattı.

Baba-kızın ardından Türkiye'nin dört bir yanından insanlar aynı yöntemle dolandırıldığını iddia ederek Anlı'nın programına başvurdu.

İhsan Çapar'ın kendisine 300 kilo altın vaadinde bulunduğunu söyleyen Musa Cihangir, yaptığı açıklamalarla izleyenleri şaşırttı.

Musa Cihangir '300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldık' dedi.

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