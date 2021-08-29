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Televizyon
Haber Giriş: 29.08.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Müge Anlı’nın yardım eli bu kez Caretta Carettalara uzandı

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Müge Anlı’nın yardım eli bu kez Caretta Carettalara uzandı

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Antalya sahillerinde, çıkış süreleri tamamlanmasına rağmen, yuvalarına sıkışan yavru Caretta Carettaları denize ulaştırmak için yapılan çalışmaya katıldı.

Müge Anlı, Ekolojik Araştırma Derneği gönüllüleri ile birlikte, yumurtalarından yeni çıkmış Caretta Carettaların yolunu temizledi, yönlerini denize çevirdi.

 Bir Caretta yuvasına Müge Anlı’nın adı verildi

Böyle bir çalışma içinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Müge Anlı, “Ekolojik Araştırma Derneği, Carettaları denize ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Onlara eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gönüllü üniversite öğrencilerini de yürekten kutluyorum” dedi.

Müge Anlı’nın yardım eli bu kez Caretta Carettalara uzandı

 

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