Müge Anlı’daki Sezai Harman olayında son durum… Sezai Harman zehirlendi mi?

18 Mart 2019 tarihin hayatını kaybeden Sezai Harman’ın öz ve üvey kızı Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. Sezai Harman, iki yıl önce zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. 15 Mart 2019 tarihinde tekrar zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Harman, üç gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sezai Harman’ın şüpheli ölümüyle ilgili kan donduran iddialar gelmeye devam ediyor.

İddiaların odağındaki Ayşe Harman'ın hem öz kızı hem de üvey kızı, "Annem babamızı zehirleyerek öldürdü" diyerek ellerindeki sıvıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Babalarından 17 yaş küçük olan annelerinin sevgilisinin de olduğunu iddia eden Eda Ünlükoç ve Canan Dağcı kardeşler, babalarını mal varlığı için öldürüldüğünü söyledi.



ÖZ KIZI DA ANNESİNİ SUÇLUYOR

Ayşe Harman’ın öz kızı da annesinin babasının yemeğine zehir koymuş olabileceğini söyledi. Eda Hanım, annesinin bunları yapabilecek birisi olduğunu kendilerine de yıllarca “kanser hastasıyım” diye kandırdığını ifade etti.



Annesinin babası ölmeden önce cep telefonu ile başka bir adamla mesajlaştığını gördüğünü söyleyen Eda Ünlükoç, Ayşe Harman’ın yaş takıntısı nedeniyle torunlarına da kendisine anneanne dedirtmediğini belirtti.



'BİZE YEMEK YEDİRMEZDİ'

Babasının üvey annesiyle evlendiğin bu yana gün yüzü görmediğini ifade eden Canan Dağcı, "Babam yediği yemeklerin sürekli acı olduğunu söylüyordu. Hatta bırakın yemeği, yediği tatlının bile acı olduğunu söylerdi. Üvey annem bizlerin ve çocuklarımızın o yemeklerden yemelerine izin vermezdi.” dedi.



TEDAVİSİNE TANIK OLAN KİŞİ KONUŞTU



Sezai Harman’ın tedavisine tanık olan Fadime Vural, Ayşe Hanım’ın peçeteye sardığı sıvıyı zorla içirdiğini, bunu içtikten sonra halüsinasyonlar görmeye başladığını ifade etti. Ayrıca serumun delindiğini kendisinin hemşireyi çağırmak istediğini ancak eşinin izin vermediğini söyledi.

SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYORDU

Ayşe Harman'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Hamdullah Sayın’ın sözleri ise kafalarda soru işareti bıraktı. Sayın "Ben onu Adliye'nin oradan tanıyorum. Eşinin ölümü sebebiyle kendisini suçladıklarını söyledi. Kendisini getirip götüremeyeceğimi sordu. Ben de yardımcı oldum. Tarım aletlerini ben sattım, parasını da kendisine verdim. Ben ona annem derdim, o da bana oğlum derdi!” dedi. İsmini vermek istemeyen bir izleyici ise "Sen demedin mi bana? "Zengin ve yaşlı bir kadın buldum, parasını yiyorum" diye sordu. Hamdullah Sayın’ın "Harman" ailesine yönelik detayları bilmesi ise şüpheleri artırdı.