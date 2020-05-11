Müge Anlı'daki Mehmet Avcı cinayetinin katili kim? İşte Mehmet Avcı olayının detayları

Manisa Akhisar'daki bağ evinde cinayete kurban giden 62 yaşındaki Mehmet Avcı'nın katil ya da katilleri cinayetin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala bulunamamıştı. Mehmet Avcı'nın oğlu babasının katilini bulmak için Müge Anlı canlı yayınına başvurdu ve olayın araştırılmasını istedi. Öldürülen Mehmet Avcı'nın yakınlarıysa aynı zamanda akrabaları olan bekçi Ahmet'in anlatımında pek çok çelişki olduğunu belirtmişlerdi.

Mehmet Avcı'nın katili kim?



Konuyla ilgili bir süre cezaevinde kalan Ahmet Bey suçsuz olduğunu iddia etti. Köyde, Perihan Özayman'ın adını çıkardığı ve evli olan Perihan Hanım'ın numarası Mehmet Avcı'ya verdiği iddia edilen Ahmet Bey, cinayetin kilit isimlerinden biri olarak görülüyordu. Cinayetle bağlantısı olabileceği düşünülen Perihan Özayman ile eşi Engin Özayman ve kayınbirader Fatih Özayman da bugün stüdyodaydı. Fatih Özayman, Mehmet Avcı'yı sık sık rüyasında gördüğünü iddia etti. Müge Anlı, Fatih Özayman'a cinayet günü nerede olduğunu sordu.

Son iddialara göre Avcı evli olan Perihan Hanıma aşık oldu ve aşk mektubu bırakıp intihar etti. İddialar bununla da sınırlı değildi. Perihan Hanım'ın iddiasına göre Ahmet Bey kendisine uygun olmayan bir teklifte bulunmuştu.

Müge Anlı'da canlı yayında Mehmet Avcı'nın cinayet zanlısı aranırken konuşulan ilk iddia ise herkesi şoke etti. İddiaya göre ise Perihan ve Mehmet Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet'te ikisini kameraya çekiyor ve Perihan'a 'seni kameraya çektim benimle de beraber olacaksın' dediği yer aldı.