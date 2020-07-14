Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde son durum - Hasan Ay'ın katili bulundu mu?

Aydın'ın İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi girişinde 21 Eylül 2014 tarihinde Hasan Ay'ın kullandığı 09 UB 111 plakalı otomobil, köy girişindeki aile mezarlığının duvarına çarpmış şekilde bulundu. Hasan Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk başta kaza sonucu ölüm sanılan olayın kaza değil, cinayet olduğu sonradan anlaşıldı.

Yapılan otopside Hasan Ay'ın iki el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Hasan Ay'ın katillerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, dört ay süren titiz çalışmanın ardından 7 kişinin şüpheli olarak ifadelerine başvurdu. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayetle ilgili görülen yargılamaların ardından tüm sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Ay'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Şüpheler Can Ay'ın son konuştuğu kişi Nevzat Aydın ve karısının Hasan Ay ile ilişkisi olduğunu iddia eden Bülent Güleçli üzerine toplandı.

Hasan Ay kıskançlık yüzünden mi öldürüldü?

6 sanık hakkında cinayet soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı; ancak kişiler delil yetersizliğinden serbest kaldı. Uğradığı silahlı saldırı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Ay'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, kendileriyle aynı köylü olan ve gözaltına alınan Bülent Güleçli'den şüphelendiğini belirtti. Bülent Güleçli'nin eski eşi ile Hasan Ay arasında ilişkili olduğuna dair köyde söylentiler olduğunu öğrenildi. Güleçli’nin eski eşi yayına bağlandı ve soruları yanıtladı ancak yayın sırasında şüpheli ifadeleri ve fenalaşması şüpheleri arttırdı.