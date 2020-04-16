Müge Anlı'da ortaya çıkan Burhan Aykurt cinayetinin katili bulundu mu? Burhan Aykurt'u kim öldürdü? Abi Mahmut Aykurt'a ne oldu?

Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt ve babası Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Müge Anlı programına çıkan Mahmut Aykurt, kardeşi 8 ay kaybolduktan sonra gizemli bir aracın yolunu kestiğini ve araçtaki kişinin 'kardeşin öldürüldü' dediğini ifade etmişti. Ancak kimsenin sözlerine inanmadığı Mahmut Aykurt'un ifadeleri programda da soru işaretlerine neden oldu. Müge Anlı'nın soruları sonrasında Mahmut Bey'e eşinin de inanmadığı ortaya çıktı. Peki, Müge Anlı'daki Burhan Aykurt cinayetinin katili bulundu mu? Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt'a ne oldu, itirafları neler?

ABİSİ MAHMUT AYKURT İTİRAFIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Uzun süredir kayıp olan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt; Müge Anlı'nın ısrarları üzerine yaptığı itirafla şoke etkisi yarattı. "Yolumu kesen araç hikayesini ben uydurdum" diyerek gerçekleri itiraf etti. Müge Anlı ve stüdyodaki seyirciler ağabey Mahmut Aykurt'a tepki gösterdi; böylelikle ağabeyin yalan ifadesi soruşturmayı yanlış yönlendirdi. 29 Kasım 2018'de ortadan kaybolan Burhan Aykurt'un cinayet kurban gittiğinden şüpheleniyor.

Mahmut Aykurt; uydurduğu hikaye ile babasının hüngür hüngür ağlamasına neden olmuştu. Anlattığı hikayede "bir araba yolda önümü kesti, kardeşimi boğarak öldürdüklerini söyledi sonra da gitti." demişti. Son olarak Mahmut Aykurt, programa çıkmama kararı almıştı.

"BABAMI DOLANDIRDI"

Bankalara çok fazla borcu olduğu bilinen ve farklı sosyal medya hesapları açarak kendisini farkı bir şekilde tanıtan Mahmur Aykurt hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık gibi pek çok iddia da gündeme gelmişti. Hırsızlık olayını kabul eden Mahmut bey diğer iddilaarı reddetti. Hırsılıktan olan borcunu ise kaybolan kardeşi Burhan Aykurt kredi çekerek ödemişti

Kardeşinin kaybında parmağı olduğu iddia edilen Mahmut Akyurt'un akrabası Şaban Kılıçaslan, "Mahmut babamı emekli edeceğim diyerek dolandırdı. 22 bin lira kredi çekip kardeşi Burhan'a ödetti" dedi.

Mahmut Aykurt ise şahsına yapılan iddiaları yalanladı.

BURHAN AYKURT ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

35 yaşındaki Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt'un borçları yüzünden öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

15 AY SONRA CESEDİ BULUNDU

2020 Şubat ayında Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir çoban hayvanlarını otlattığı sırada erkek cesedi buldu. Jandarma yaptığı incelemede cesedin, Müge Anlı programına da konu olan, "İzmir'e gideceğim" diyerek evden ayrılan ve 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'a (35) ait olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede cesedin üzerinde 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'a ait kimlik buldu. Akkurt'a ait olduğu belirlenen ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.