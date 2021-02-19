Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz kimdir, bulundu mu? İşte Gülşen Caymaz olayının detayları

Müge Anlı ve ekibi, iki çocuk annesi Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybını araştırmaya devam ediyor. 18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşayan Caymaz aniden ortadan kayboldu.



O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik, Coşkun ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti. Coşkun Yılmaz'ı Gülşen Caymaz'la tanıştıran Murat Akın da canlı yayına katıldı.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİM KONUŞTU



Coşkun Bey, o gece eve Zeynel ve Haceli, Zeynel'in kardeşi ve iki tane daha erkek daha geldiğini o iki erkeği tanımadığını o iki erkeğin Zeynel'in arkadaşları olduğunu ev kendi evi olduğunu söyledi. Coşkun Bey'in açıklamaları sessize alındı ve terbiyesiz bulundu. Pınar'ı tanımadığını söyledi. Gülşen'in o gece yanına geldiğini ve birkaç gün sonra Özlem adında bir akrabasının yanına Konya'da bir gazinoda çalışmaya gideceğini söylediğini iddia etti



BAVULU BULUNDU



Müge Anlı, Karaman'dan bir seyirci aradığını bir apartmanda bir bavul bulunduğunu içinde kadın eşyaları olduğunu ve bir fotoğraf çıktığını bunu aileye gösterdiğini ailenin kızlarına benzettiğini anlattı. Ailesi valizin kızlarına ait olduğunu fakat kıyafetlerin ona ait olmadığını söylerken; Gülşen Caymaz’la 3-4 gün birlikte çalıştığını anlatan bir arkadaşı, eşyaları net olarak hatırladığını belirtti. Telefondaki kişi, valizden çıkan fotoğrafın da Gülşen Caymaz olduğunu ifade etti.