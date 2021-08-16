Müge Anlı ne zaman başlıyor? Instagram'dan duyurdu

Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz ay sezon finali yapan programın yeni sezon tarihi merakla beklenirken, programın resmi hesabından “Kavuşmamıza çok az kaldı...” notuyla paylaşım yapıldı.



Programın ne zaman başlayacağına ilişkin net bir tarih verilmedi ancak, eylül ayının ilk haftası başlaması bekleniyor. Müge Anlı 13. Sezonun son bölümünde eylül ayını işaret etmişti.

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