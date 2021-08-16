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Televizyon
Haber Giriş: 16.08.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Instagram'dan duyurdu

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Müge Anlı ne zaman başlıyor? Instagram'dan duyurdu

Müge Anlı Tatlı ve Sert programının yeni sezonuyla ilgili heyecanlandıran paylaşım geldi. Bu dönem 14. Sezonuyla ATV ekranlarında yerini alacak olan Müge Anlı’nın sosyal medya hesabından yeni sezon paylaşımı yapıldı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz ay sezon finali yapan programın yeni sezon tarihi merakla beklenirken, programın resmi hesabından “Kavuşmamıza çok az kaldı...” notuyla paylaşım yapıldı.

Programın ne zaman başlayacağına ilişkin net bir tarih verilmedi ancak, eylül ayının ilk haftası başlaması bekleniyor. Müge Anlı 13. Sezonun son bölümünde eylül ayını işaret etmişti.

 

 

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