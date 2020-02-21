Mucize Doktor'un 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Ali ve Nazlı'dan büyük adım

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor, 20 Şubat Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Mucize Doktor'un son bölümünde Ferman'a yapılan sürpriz ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı. Dizinin son bölümü sonrası yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Nazlı'nın Ali'ye söylediği, 'Biz şimdi birlikte miyiz?' sözleri, haftaya yaşanacak sürpriz gelişmelere dair ipuçlarını verdi. İşte, Mucize Doktor'un 24. yeni bölüm fragmanından görüntüler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar. Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.