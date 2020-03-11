Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı - 26. bölümde neler olacak?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor 12 Mart Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Mucize Doktor'un yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında şaşırtıcı gelişmeler dikkat çekti. Öte yandan hastaneye yeni gelen asistanın bu hafta neler yapacağı merak konusu oldu. İşte, Mucize Doktor'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanından görüntüler....

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali – Nazlı ilişkisini öğrenen Tanju, bir de üstüne Ali hakkında bir şikâyet daha yapılınca, artık ipleri eline alır. Tanju, Ali’nin kafasını karıştıranın Nazlı’yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.