Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı - 26. bölümde neler olacak?
Mucize Doktor'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Mucize Doktor'un izleyici karşısına çıkan 26. bölümünde Ali – Nazlı ilişkisini öğrenen Tanju'nun ipleri eline geçirmesi şaşırtıcı gelişmeler arasında yer aldı. Ali'nin hastanedeki akıbeti ise yeni bölümde merak uyandıran sahneleri ekranlara taşıyacak. Peki, yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacaklara dair bazı bilgiler.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor 12 Mart Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Mucize Doktor'un yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında şaşırtıcı gelişmeler dikkat çekti. Öte yandan hastaneye yeni gelen asistanın bu hafta neler yapacağı merak konusu oldu. İşte, Mucize Doktor'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanından görüntüler....
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ali – Nazlı ilişkisini öğrenen Tanju, bir de üstüne Ali hakkında bir şikâyet daha yapılınca, artık ipleri eline alır. Tanju, Ali’nin kafasını karıştıranın Nazlı’yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.
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