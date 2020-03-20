Mucize Doktor 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Ali'nin babası ortaya çıktı

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Mucize Doktor'un 19 Mart'ta yayınlanan 27. son bölümünde kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi merak uyandıran anları ekranlara getirdi. FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümü sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte, perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve 28. bölümle ilgili detaylar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.