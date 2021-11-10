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Mucize Aşk filmi nerede çekildi? Mucize Aşk oyuncuları ve konusu

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Mucize Aşk filmi nerede çekildi Mucize Aşk oyuncuları ve konusu

Mucize Aşk filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Bu filmlerden biri olan Mucize Aşk filminde Aziz karakterine Mert Turak, Mizgin karakterine ise Biran Damla Yılmaz hayat veriyor. Peki, Mucize Aşk filmi nerede çekildi? İşte Mucize Aşk oyuncuları ve konusu

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Mucize Aşk filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı filmde Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikayesi anlatılıyor.

MUCİZE AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı.

MUCİZE AŞK FİLMİ OYUNCULARI

Mucize Aşk filmi oyuncuları arasında Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Ayda Aksel, Nazmi Kırık,Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Metin Yıldız ve Erol Aksoy yer alıyor.

MUCİZE AŞK FİLMİ KONUSU

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Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri birbir gerçekleştirir.

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