Mısır Tanrıları filmi oyuncuları kimler? İşte Mısır Tanrıları film konusu ve oyuncu kadrosu

TV sinema kuşağında bugün ABD fantastik filmi Mısır Tanrıları yayınlanacak. Yönetmenliğini Alex Proyas 'in yaptığı Mısır Tanrıları’nın oyuncu kadrosunda Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites, Chadwick Boseman, Élodie Yung, Courtney Eaton, Rufus Sewell, Gerard Butler ve Geoffrey Rush yer alıyor.

MISIR TANRILARI OYUNCULARI

NİKOLAJ COSTER

27 Temmuz 1970 Danimarka doğum Nikolaj Coster-Waldau, Kopenhag’ın güneybatısındaki Tybjerg adlı ufak bir kasabada büyümüştür. National Theatre School’da tiyatro eğitimi alan oyuncu, 1994 yılında ilk filmi olan "Gece Bekçisi"nde 'Martin' karakterini canlandırdı. 2001 yılında Ridley Scott'ın yönettiği "Kara Şahin Düştü" filminde rol alan Nikolaj Coster-Waldau, 2008 yılında ise televizyon dizisi "New Amsterdam"da başrolde oynadı. 2011'den beri HBO kanalı için çekilen Game of Thrones dizisinde Jaime Lannister karakteri ile ünlenen oyuncu ayrıca, "Oblivion", "Öteki Kadın", "Mısır Tanrıları" "İkinci Bİr Şans", "Shot Caller" gibi pek çok filmde yer aldı.

GERARD BUTLER

13 Kasım 1969 Paisley doğumlu Gerard Butler’ın tam adı Gerard James Butler’dır. Anne ve babası boşandıktan sonra 16 yaşına kadar annesi ve iki kardeşiyle beraber yaşadı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra stajyer olarak avukatlık yaparken kariyerine oyunculuk alanında devam etti. 1990'ların ortasında Tomorrow Never Dies filmindeki gibi küçük rollerle oyunculuğa başlamıştır. 1997 yılında Mrs. Brown adlı filmin çekimlerinde buz gibi suya çıplak bir atlayış yapması gerekiyordu ve başarıyla suyla atlayan Butler, çekimden sonra hipotermi geçirdi. Aynı filmin çekimleri sırasında nehre düşen bir çocuğu kurtardığı için The Royal Humane Society tarafında Cesaret Ödülü'nü kazandı.Dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan film 300 Spartalı idi. Sonra P.S I Love You, Macera Adası, RocknRolla, The Ugly Truth, Gamer, Law Abiding Citizen ve The Bounty Hunter filmleri başta olmak üzere birçok projede yer almıştır.

BRENTON THWAİTES

10 Ağustos 1989 doğumlu Avusturalyalı aktör. Oculus, Maleficent, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, SLiDE (TV dizisi) gibi yapımlarda yer aldı.

GEOFFREY RUSH

6 Haziran 1951’de Avustralya’da doğdu. Oyunculuk kariyerine Brisbane'de bulunan Queensland Tiyatro Ortaklığı'nda başladı. Queensland Üniversitesi Sanat Bölümünü bitirdi. 1996 yılında “Shine” filminde oynadığı rol, Rush'a En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı dahil pek çok ödül kazandırdı. “Shakespeare in Love” ve “Quills” filmlerinde gösterdiği performans ona iki Oscar adaylığı ve pek çok ödül daha kazandırdı. Karayip Korsanları film serisinde Kaptan Barbossa rolünü canlandırdı. 2010 yılında yapımcılığını da üstlendiği, En İyi Film Akademi Ödülü kazanan Zoraki Kral filmindeki performansı ile onlarca adaylık ve ödül kazandı.



Mısır Tanrıları Konusu Nedir?



Set, karanlığın acımazsız tanrısı, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set’in karşısındadır. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set’i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus’tan yardımını ister. Bu olağanüstü aksiyon-macera filminde, insanoğlunun hayatta kalmak için aşkını kurtarmaya çalışan bir ölümlü kahramana olan Bek’e bel bağlamasını konu alınıyor.