Miras kavgası büyüdü

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Dizinin yeni bölümünde;

Doruk, Zeynep'e aklında sadece onun olduğunu söyledi. İkilinin sohbeti Ozan'ın gelişiyle bölündü.

Ozan ile birlikte yılbaşı kampanyası için kamera karşısına geçen Zeynep, konsantre olamayınca çekimlere ara verildi.

'BEN O İBLİS'İ GÖRDÜM'

Evde kimsenin olmayışını fırsat bilen Türkan, İsmail'e Melek'i gördüğünü anlattı.

Sitare, Melek'e Kadir'in eski kocası olduğunu bildiğini söyledi.

MELEK'TEN KADİR'E İFTİRA

Geçmişinin yüzüne vurulması Melek'i rahatsız etti.

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Borç batağına giren Melek, Sitare'nin kendisine yardım etmesi için ona yaşadıklarını anlatmaya karar verdi. Melek, 'Kadir bana tecavüz etti' dedi.

MELEK'İN GEÇMİŞİNDEKİ SIR PERDESİ ORTADAN KALKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SİTARE'Yİ KANDIRAMADI

Sitare, Melek'in sözlerine inanmadı ve onu Kadir'e iftira atmakla suçladı.

Yalan söylüyorsun. Üstünden akıyor. Çünkü hiçbir kadın ama hiçbir kadın tecavüzcüsüne 'gariban' demez

Sitare'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Melek, geçmişi anlatmaya başladı.

'AYNI ANNEM GİBİ'

Sitare, hikayenin kalan kısmını parayı aldıktan sonra anlatacağını söyleyen Melek'e 'Kızını merak etmiyor musun?" diye sordu.

Melek'in verdiği "Kız mıymış?" yanıtı Sitare'ye kendi annesini hatırlattı.

Sevdiklerimi bir tek ben harcarım, başkasına harcatmam

TÜRKAN ÇILDIRDI

Zeynep, Doruk'un kendisini öptüğünü İpek'e anlatırken halasına yakalandı.

Doruk'un Melek ile birlikte olduğunu sanan Türkan, öfkesini Zeynep'ten çıkardı.

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'HAYATIMDA KİMSE YOK'

Doruk, Zeynep ile konuşmak için evine gitti. Başlarda Doruk ile konuşmak istemeyen Zeynep daha sonra ısrara dayanamadı.

Doruk bir kez daha Zeynep'e hayatında kimse olmadığını söyledi.

Sitare, Doruk'u avucunda tutabilmek için yeni planını uygulamaya koydu ve Melek'i ajansta işe başlattı.

Ancak Doruk ondan önce davrandı ve Sitare'ye Ardıç'ı senelerdir Ozan ile aldattığını itiraf ettiği ses kaydını dinletti.

Reddi miras yapmazsan, sesin sosyal medyada yankılanacak!

Kendini kaybeden Sitare'nin yardımına Mine ve Ozan koştu.

Ozan, Sitare'ye Doruk'un şartlarını kabul etmekten başka çaresi olmadığını anlattı ve onu mirası reddetmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.

Ben bu imzayı atarsam, ölürüm... Biterim... Hiç kimse benden soyadımı alamaz!

Müjgan'ı Doruk'un odasında görünce kafası karışan Zeynep, duydukları ile şoke oldu.

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Zeynep'in yüzüne bakmamasından rahatsız olan Doruk, kendini ifade edebilmek için biz kez daha onun evine gitti. Doruk ne anlatırsa anlatsın, Zeynep ona inanmadı.

Dizinin final sahnesinde;

Doruk'un elindeki kozun büyüklüğünün farkına varan Ozan, yaptıkları her şeyi Zeynep'e itiraf etmeye karar verdi.

Mirası reddettiğini söylemek için Doruk'u arayan Sitare ise 'Bu senin zaferin' diyerek onu eve davet etti.